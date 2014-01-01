|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|183100SX
|Наименование
|183 100-SX_=4172.00=425SBS=K2280-01 !колодки барабанные\ Toyota Land Cruiser all 88-93
|Сторона установки
|Задний мост
|Ширина [мм]
|62
|Диаметр [мм]
|295
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без рычага
|Тормозная установка
|AKEBANO
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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