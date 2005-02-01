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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 183032SX STELLOX в Алматы

183032SX STELLOX Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 183032SX
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 150,2
Толщина [мм] 17,8
Высота [мм] 52,5
Вес [кг] 1,547

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 5.0 4x4 2005.02 - 2013.03
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi 2007.10 - Выпускается

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя STELLOX с артикулом 183032SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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