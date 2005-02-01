|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|183032SX
|Наименование
|Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|150,2
|Толщина [мм]
|17,8
|Высота [мм]
|52,5
|Вес [кг]
|1,547
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LAND ROVER
RANGE ROVER SPORT I (L320)
5.0 4x4
2005.02 - 2013.03
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.5 dCi
2007.10 - Выпускается
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