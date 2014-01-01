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Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз артикул 183002SX STELLOX в Алматы

183002SX STELLOX Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 183002SX
Наименование Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 151,3
Толщина [мм] 17,5
Высота [мм] 52,5
Толщина 1 [мм] 18,3
Количество датчиков износа [на ось] 2
Вес [кг] 1,534
Тормозная установка Ate-Teves
проверочное значение E190R-01022/142

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз производителя STELLOX с артикулом 183002SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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