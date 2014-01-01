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182 020-SX_=171 20=FDB385 !колодки дисковые п.\VW Golf II 1.1/1.3/1.6D <91,Seat Ibiza 1.05-1.4 93-96 артикул 182020SX STELLOX в Алматы

182020SX STELLOX 182 020-SX_=171 20=FDB385 !колодки дисковые п.\VW Golf II 1.1/1.3/1.6D <91,Seat Ibiza 1.05-1.4 93-96
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 182020SX
Наименование 182 020-SX_=171 20=FDB385 !колодки дисковые п.\VW Golf II 1.1/1.3/1.6D <91,Seat Ibiza 1.05-1.4 93-96
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 137,8
Толщина [мм] 17,3
Высота [мм] 51,2
Тормозная установка Kelsey-Hayes
проверочное значение E190R-01022/087
Вес [кг] 1,145

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 182 020-SX_=171 20=FDB385 !колодки дисковые п.\VW Golf II 1.1/1.3/1.6D <91,Seat Ibiza 1.05-1.4 93-96 производителя STELLOX с артикулом 182020SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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