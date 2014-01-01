|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|182020SX
|Наименование
|182 020-SX_=171 20=FDB385 !колодки дисковые п.\VW Golf II 1.1/1.3/1.6D <91,Seat Ibiza 1.05-1.4 93-96
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|137,8
|Толщина [мм]
|17,3
|Высота [мм]
|51,2
|Тормозная установка
|Kelsey-Hayes
|проверочное значение
|E190R-01022/087
|Вес [кг]
|1,145
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 182 020-SX_=171 20=FDB385 !колодки дисковые п.\VW Golf II 1.1/1.3/1.6D <91,Seat Ibiza 1.05-1.4 93-96 производителя STELLOX с артикулом 182020SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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