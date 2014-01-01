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182 010-SX_колодки дисковые передние!\ VW Golf 1.4-1.8/1.6-1.9TD 83-95/Passat 82-88 артикул 182010SX STELLOX в Алматы

182010SX STELLOX 182 010-SX_колодки дисковые передние!\ VW Golf 1.4-1.8/1.6-1.9TD 83-95/Passat 82-88
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 182010SX
Наименование 182 010-SX_колодки дисковые передние!\ VW Golf 1.4-1.8/1.6-1.9TD 83-95/Passat 82-88
Сторона установки передний мост
Ширина [мм] 138
Толщина [мм] 20
Высота [мм] 51
Высота 2 [мм] 49
Тормозная установка Kelsey/Hayes
проверочное значение E190R-01022/021
Вес [кг] 1,335

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 182 010-SX_колодки дисковые передние!\ VW Golf 1.4-1.8/1.6-1.9TD 83-95/Passat 82-88 производителя STELLOX с артикулом 182010SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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