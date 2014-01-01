|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|182010SX
|Наименование
|182 010-SX_колодки дисковые передние!\ VW Golf 1.4-1.8/1.6-1.9TD 83-95/Passat 82-88
|Сторона установки
|передний мост
|Ширина [мм]
|138
|Толщина [мм]
|20
|Высота [мм]
|51
|Высота 2 [мм]
|49
|Тормозная установка
|Kelsey/Hayes
|проверочное значение
|E190R-01022/021
|Вес [кг]
|1,335
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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