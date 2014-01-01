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182 000-SX_=171 00=FDB392 !колодки дисковые п.\ VW Golf II 1.6/1.8GTi 83-91/Passat 1.8-2.2 80-88 артикул 182000SX STELLOX в Алматы

182000SX STELLOX 182 000-SX_=171 00=FDB392 !колодки дисковые п.\ VW Golf II 1.6/1.8GTi 83-91/Passat 1.8-2.2 80-88
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 182000SX
Наименование 182 000-SX_=171 00=FDB392 !колодки дисковые п.\ VW Golf II 1.6/1.8GTi 83-91/Passat 1.8-2.2 80-88
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 137,8
Толщина [мм] 15,3
Высота [мм] 51,2
Высота 2 [мм] 49
Тормозная установка Kelsey-Hayes
проверочное значение E190R-01022/158
Вес [кг] 1,156

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 182 000-SX_=171 00=FDB392 !колодки дисковые п.\ VW Golf II 1.6/1.8GTi 83-91/Passat 1.8-2.2 80-88 производителя STELLOX с артикулом 182000SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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Моторное масло
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