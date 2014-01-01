|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|182000SX
|Наименование
|182 000-SX_=171 00=FDB392 !колодки дисковые п.\ VW Golf II 1.6/1.8GTi 83-91/Passat 1.8-2.2 80-88
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|137,8
|Толщина [мм]
|15,3
|Высота [мм]
|51,2
|Высота 2 [мм]
|49
|Тормозная установка
|Kelsey-Hayes
|проверочное значение
|E190R-01022/158
|Вес [кг]
|1,156
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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