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152 100-SX_=4141.00 !колодки барабанные\ Hyundai Elantra 1.6i 00> артикул 152100SX STELLOX в Алматы

152100SX STELLOX 152 100-SX_=4141.00 !колодки барабанные\ Hyundai Elantra 1.6i 00>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 152100SX
Наименование 152 100-SX_=4141.00 !колодки барабанные\ Hyundai Elantra 1.6i 00>
Сторона установки передний мост

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI ELANTRA IV седан (HD) 1.6 CVVT 2006.06 - 2011.06
HYUNDAI ELANTRA IV седан (HD) 2.0 CVVT 2006.06 - 2011.06
HYUNDAI ELANTRA IV седан (HD) 2.0 CVVT 2006.06 - 2011.06
HYUNDAI MATRIX (FC) 1.5 CRDi VGT 2005.08 - 2010.08

Если хотите купить 152 100-SX_=4141.00 !колодки барабанные\ Hyundai Elantra 1.6i 00> производителя STELLOX с артикулом 152100SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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