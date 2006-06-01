|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|152100SX
|Наименование
|152 100-SX_=4141.00 !колодки барабанные\ Hyundai Elantra 1.6i 00>
|Сторона установки
|передний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
ELANTRA IV седан (HD)
1.6 CVVT
2006.06 - 2011.06
HYUNDAI
ELANTRA IV седан (HD)
2.0 CVVT
2006.06 - 2011.06
HYUNDAI
ELANTRA IV седан (HD)
2.0 CVVT
2006.06 - 2011.06
HYUNDAI
MATRIX (FC)
1.5 CRDi VGT
2005.08 - 2010.08
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