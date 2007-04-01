|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|152032SX
|Наименование
|152 032-SX_=141 32=FDB845 !колодки дисковые п.\Renault Clio 91>/R19 92-96,Peugeot 205/309 1.9GTi <98
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|99,6
|Толщина [мм]
|18
|Высота [мм]
|64,8
|Тормозная установка
|Girling
|проверочное значение
|E190R-01704/032
|Вес [кг]
|1,056
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
CLIO II (BB_, CB_)
1.5 dCi (BB3N, CB3N)
2005.06 - 2010.12
RENAULT
CLIO II (BB_, CB_)
1.5 dCi (B/CB3M)
2005.06 - 2010.12
RENAULT
CLIO SYMBOL I (LB_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
LOGAN EXPRESS (US_)
1.5 dCi
2007.04 - Выпускается
RENAULT
LOGAN EXPRESS (US_)
1.6
2007.04 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.5 dCi
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I (LS_)
1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,...
2007.04 - 2013.10
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.4
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.5 dCi
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.5 dCi
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.6
2007.10 - Выпускается
RENAULT
LOGAN I универсал (KS_)
1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S)
2007.10 - Выпускается
RENAULT
SYMBOL II (LU_)
1.2 16V (LU2V)
2008.09 - 2014.06
RENAULT
SYMBOL II (LU_)
1.5 dCi
2008.09 - 2014.06
RENAULT
SYMBOL II (LU_)
1.5 dCi
2008.09 - 2014.06
RENAULT
SYMBOL II (LU_)
1.6 16V
2008.09 - 2014.06
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 (CN0D)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 Turbo (CN0C, CN0F)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi 75
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi 90
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi (CN0E)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi (CN0U)
2008.05 - 2014.09
Если хотите купить 152 032-SX_=141 32=FDB845 !колодки дисковые п.\Renault Clio 91>/R19 92-96,Peugeot 205/309 1.9GTi <98 производителя STELLOX с артикулом 152032SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита