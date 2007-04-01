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152 032-SX_=141 32=FDB845 !колодки дисковые п.\Renault Clio 91>/R19 92-96,Peugeot 205/309 1.9GTi <98 артикул 152032SX STELLOX в Алматы

152032SX STELLOX 152 032-SX_=141 32=FDB845 !колодки дисковые п.\Renault Clio 91>/R19 92-96,Peugeot 205/309 1.9GTi <98
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 152032SX
Наименование 152 032-SX_=141 32=FDB845 !колодки дисковые п.\Renault Clio 91>/R19 92-96,Peugeot 205/309 1.9GTi <98
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 99,6
Толщина [мм] 18
Высота [мм] 64,8
Тормозная установка Girling
проверочное значение E190R-01704/032
Вес [кг] 1,056

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (BB3N, CB3N) 2005.06 - 2010.12
RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB3M) 2005.06 - 2010.12
RENAULT CLIO SYMBOL I (LB_) 1.5 dCi 2005.06 - Выпускается
RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.5 dCi 2007.04 - Выпускается
RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 1.6 2007.04 - Выпускается
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.5 dCi 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... 2007.04 - 2013.10
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.4 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.5 dCi 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 2007.10 - Выпускается
RENAULT LOGAN I универсал (KS_) 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) 2007.10 - Выпускается
RENAULT SYMBOL II (LU_) 1.2 16V (LU2V) 2008.09 - 2014.06
RENAULT SYMBOL II (LU_) 1.5 dCi 2008.09 - 2014.06
RENAULT SYMBOL II (LU_) 1.5 dCi 2008.09 - 2014.06
RENAULT SYMBOL II (LU_) 1.6 16V 2008.09 - 2014.06
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 (CN0D) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 75 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) 2008.05 - 2014.09
RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) 2008.05 - 2014.09

Если хотите купить 152 032-SX_=141 32=FDB845 !колодки дисковые п.\Renault Clio 91>/R19 92-96,Peugeot 205/309 1.9GTi <98 производителя STELLOX с артикулом 152032SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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