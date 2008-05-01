|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|152002SX
|Наименование
|152 002-SX_=141 02 !колодки дисковые п.\Renault R19 88-96/Espace 84-92/Megane 1.4-1.9TD 99-02
|Высота [мм]
|63,5
|Сторона установки
|передний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
RENAULT
CLIO SYMBOL I (LB_)
1.5 dCi
2005.06 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.4
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SANDERO/STEPWAY I (BS_)
1.6 (BS0H, BS0F)
2009.02 - Выпускается
RENAULT
SYMBOL II (LU_)
1.2 16V (LU2V)
2008.09 - 2014.06
RENAULT
SYMBOL II (LU_)
1.5 dCi
2008.09 - 2014.06
RENAULT
SYMBOL II (LU_)
1.5 dCi
2008.09 - 2014.06
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 16V (CN04, CN0B)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 (CN0D)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 TCe 100 (CN0P)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.2 Turbo (CN0C, CN0F)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi 75
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi 90
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi (CN0E)
2008.05 - 2014.09
RENAULT
TWINGO II (CN0_)
1.5 dCi (CN0U)
2008.05 - 2014.09
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