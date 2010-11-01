|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1502003SX
|Наименование
|150 2003-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai Solaris 1.4-1.6 09>
|Сторона установки
|со стороны колеса
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
SOLARIS IV седан (RB)
1.6
2010.11 - 2013.12
Если хотите купить 150 2003-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai Solaris 1.4-1.6 09> производителя STELLOX с артикулом 1502003SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита