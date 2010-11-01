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150 2003-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai Solaris 1.4-1.6 09> артикул 1502003SX STELLOX в Алматы

150 2003-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai Solaris 1.4-1.6 09>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1502003SX
Наименование 150 2003-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai Solaris 1.4-1.6 09>
Сторона установки со стороны колеса

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI SOLARIS IV седан (RB) 1.6 2010.11 - 2013.12

Если хотите купить 150 2003-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai Solaris 1.4-1.6 09> производителя STELLOX с артикулом 1502003SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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