|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501994SX
|Наименование
|150 1994-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Audi A3 2.0 TFSi 04-12
|Сторона установки
|со стороны колеса
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
BEETLE (5C1)
2.0 TDI
2011.04 - Выпускается
VW
BEETLE (5C1)
2.0 TFSI
2011.04 - Выпускается
VW
BEETLE (5C1)
2.0 TSI
2011.04 - Выпускается
VW
BEETLE кабрио (5C7)
2.0 TDI
2012.12 - Выпускается
VW
BEETLE кабрио (5C7)
2.0 TFSI
2012.12 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.2 TSI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.2 TSI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.6 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.6 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
1.9 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
2.0 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
2.0 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
2.0 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
2.0 TDI 16V
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
2.0 TDI 16V 4motion
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III универсал (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
2.0 TDI 4motion
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.2 TSI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.2 TSI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.6 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.6 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
1.9 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 TDI
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 TDI 16V
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 TDI 16V 4motion
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 TDI 4motion
2004.03 - Выпускается
VW
CADDY III фургон (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
2.0 TDI 4motion
2004.03 - Выпускается
VW
EOS (1F7, 1F8)
2.0 TDI
2006.03 - Выпускается
VW
EOS (1F7, 1F8)
2.0 TFSI
2006.03 - Выпускается
VW
EOS (1F7, 1F8)
2.0 TSI
2006.03 - Выпускается
VW
EOS (1F7, 1F8)
3.2 V6
2006.03 - Выпускается
VW
EOS (1F7, 1F8)
3.6 V6
2006.03 - Выпускается
VW
GOLF V (1K1)
2.0 TDI
2003.10 - 2009.02
VW
GOLF VI (5K1)
1.8 TSI
2008.10 - 2013.11
VW
GOLF VI (5K1)
2.0 GTi
2008.10 - 2013.11
VW
GOLF VI (5K1)
2.0 GTi
2008.10 - 2013.11
VW
GOLF VI (5K1)
2.0 GTi
2008.10 - 2013.11
VW
GOLF VI (5K1)
2.0 R 4motion
2008.10 - 2013.11
VW
GOLF VI (5K1)
2.0 R 4motion
2008.10 - 2013.11
VW
GOLF VI (5K1)
2.0 R 4motion
2008.10 - 2013.11
VW
GOLF VI (5K1)
2.0 TDI
2008.10 - 2013.11
VW
GOLF VI Variant (AJ5)
2.0 TFSI
2009.07 - Выпускается
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