|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501984SX
|Наименование
|150 1984-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Volvo XC90 2.5T 02-10
|Сторона установки
|со стороны колеса
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
C30 (533)
1.8 FlexFuel
2010.12 - 2012.12
VOLVO
XC90 I (275)
D5 AWD
2005.01 - 2010.12
Если хотите купить 150 1984-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Volvo XC90 2.5T 02-10 производителя STELLOX с артикулом 1501984SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита