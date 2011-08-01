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150 1977-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford C-Max/Focus 2.0TDCi/Kuga 1.6i 10> артикул 1501977SX STELLOX в Алматы

1501977SX STELLOX 150 1977-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford C-Max/Focus 2.0TDCi/Kuga 1.6i 10>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501977SX
Наименование 150 1977-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford C-Max/Focus 2.0TDCi/Kuga 1.6i 10>
Сторона установки со стороны колеса
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III 2.0 TDCi 2011.08 - 2017.12
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD FOCUS III седан 2.0 TDCi 2011.08 - Выпускается
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi 2010.12 - 2019.06
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 2014.01 - Выпускается
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 2014.01 - Выпускается

Если хотите купить 150 1977-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford C-Max/Focus 2.0TDCi/Kuga 1.6i 10> производителя STELLOX с артикулом 1501977SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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