|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501976SX
|Наименование
|150 1976-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Nissan Qashqai/Qashqai plus2 1.6-2.0 07>
|Сторона установки
|со стороны колеса
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
1.6
2007.02 - 2013.12
NISSAN
QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E)
1.6
2007.02 - 2013.12
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