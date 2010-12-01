|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501970SX
|Наименование
|150 1970-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Ford C-Max/Focus 1.6i 10>
|Сторона установки
|со стороны колеса
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
1.6 Flexifuel
2010.12 - 2019.06
FORD
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
1.6 LPG
2010.12 - 2019.06
FORD
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
1.6 Ti
2010.12 - 2019.06
FORD
C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU)
1.6 Ti
2010.12 - 2019.06
FORD
FOCUS III
1.0 EcoBoost
2011.08 - 2017.12
FORD
FOCUS III Turnier
1.0 EcoBoost
2011.08 - Выпускается
FORD
FOCUS III седан
1.0 EcoBoost
2011.08 - Выпускается
FORD
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
1.6 Ti
2010.12 - 2019.06
FORD
GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU)
1.6 Ti
2010.12 - 2019.06
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