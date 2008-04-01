|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501955SX
|Наименование
|150 1955-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Nissan Terrano/Patfinder 3.3/3.5 VG33E/VQ35DE 94>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|28
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
|Диаметр прокладки [мм]
|50
|Диаметр шарнира [мм]
|97
|Длина [мм]
|221
|Материал пыльника
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
NP300 PICKUP (D22)
2.5 dCi
2008.04 - Выпускается
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