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150 1954-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mazda 6 08-13 артикул 1501954SX STELLOX в Алматы

1501954SX STELLOX 150 1954-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mazda 6 08-13
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501954SX
Наименование 150 1954-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mazda 6 08-13
Сторона установки со стороны колеса
Внешнее зацепление со стороны колеса 28
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 33
Диаметр [мм] 80
Диаметр прокладки [мм] 62
Длина 1 [мм] 90
Длина 2 [мм] 58
Длина [мм] 148
Размер резьбы M22 x 1,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1954-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mazda 6 08-13 производителя STELLOX с артикулом 1501954SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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