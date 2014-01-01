|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501954SX
|Наименование
|150 1954-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mazda 6 08-13
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|28
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|33
|Диаметр [мм]
|80
|Диаметр прокладки [мм]
|62
|Длина 1 [мм]
|90
|Длина 2 [мм]
|58
|Длина [мм]
|148
|Размер резьбы
|M22 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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