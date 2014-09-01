|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501938SX
|Наименование
|150 1938-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Hyundai ix35/Tucson, KIA Sportage 09>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|27
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|24
|Число зубцов кольца ABS
|48
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 4WD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 CVVT
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 CVVT AWD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 GDi
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 GDi 4WD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.4 DCVVT-I 4WD
2014.09 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CVVT
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CVVT AWD
2011.02 - Выпускается
KIA
SPORTAGE III (SL)
2.0 CVVT AWD
2011.02 - Выпускается
Если хотите купить 150 1938-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Hyundai ix35/Tucson, KIA Sportage 09> производителя STELLOX с артикулом 1501938SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита