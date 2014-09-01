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150 1938-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Hyundai ix35/Tucson, KIA Sportage 09> артикул 1501938SX STELLOX в Алматы

150 1938-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Hyundai ix35/Tucson, KIA Sportage 09>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501938SX
Наименование 150 1938-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Hyundai ix35/Tucson, KIA Sportage 09>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 27
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 24
Число зубцов кольца ABS 48
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT AWD 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 GDi 4WD 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD 2014.09 - Выпускается
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT 2011.02 - Выпускается
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD 2011.02 - Выпускается
KIA SPORTAGE III (SL) 2.0 CVVT AWD 2011.02 - Выпускается

Если хотите купить 150 1938-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Hyundai ix35/Tucson, KIA Sportage 09> производителя STELLOX с артикулом 1501938SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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