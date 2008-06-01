|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501926SX
|Наименование
|150 1926-SX_ШРУС наружный к-кт! 28x30x59.5\Mitsubishi Lancer 07>
|Сторона установки
|со стороны колеса, передний мост
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|28
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|30
|Диаметр прокладки [мм]
|59,5
|Наружный диаметр [мм]
|76,2
|Количество
|8
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кольцом сенсора ABS
|Вес [кг]
|2,136
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.5
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
1.5 Bifuel
2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.5
2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI
LANCER VIII Sportback (CX_A)
1.5 Bifuel
2008.06 - Выпускается
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