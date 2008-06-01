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150 1926-SX_ШРУС наружный к-кт! 28x30x59.5\Mitsubishi Lancer 07> артикул 1501926SX STELLOX в Алматы

150 1926-SX_ШРУС наружный к-кт! 28x30x59.5\Mitsubishi Lancer 07>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501926SX
Наименование 150 1926-SX_ШРУС наружный к-кт! 28x30x59.5\Mitsubishi Lancer 07>
Сторона установки со стороны колеса, передний мост
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 28
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 30
Диаметр прокладки [мм] 59,5
Наружный диаметр [мм] 76,2
Количество 8
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS
Вес [кг] 2,136
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 Bifuel 2010.05 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.5 2008.06 - Выпускается
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.5 Bifuel 2008.06 - Выпускается

Если хотите купить 150 1926-SX_ШРУС наружный к-кт! 28x30x59.5\Mitsubishi Lancer 07> производителя STELLOX с артикулом 1501926SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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