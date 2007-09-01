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150 1913-SX_ШРУС наружный к-кт!\Subaru Outback/Legacy IV 03> артикул 1501913SX STELLOX в Алматы

1501913SX STELLOX 150 1913-SX_ШРУС наружный к-кт!\Subaru Outback/Legacy IV 03>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501913SX
Наименование 150 1913-SX_ШРУС наружный к-кт!\Subaru Outback/Legacy IV 03>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Длина [мм] 130
Внешнее зацепление со стороны колеса 27
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 30

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 D AWD (BLD) 2007.09 - 2009.12
SUBARU LEGACY IV (BL) 2.0 R AWD (BL5) 2007.09 - 2009.12
SUBARU LEGACY IV универсал (BP) 2.0 AWD (BP5) 2007.09 - 2009.12
SUBARU LEGACY IV универсал (BP) 2.0 R AWD (BP5) 2007.09 - 2009.12

Если хотите купить 150 1913-SX_ШРУС наружный к-кт!\Subaru Outback/Legacy IV 03> производителя STELLOX с артикулом 1501913SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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