|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501913SX
|Наименование
|150 1913-SX_ШРУС наружный к-кт!\Subaru Outback/Legacy IV 03>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Длина [мм]
|130
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|27
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|30
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUBARU
LEGACY IV (BL)
2.0 D AWD (BLD)
2007.09 - 2009.12
SUBARU
LEGACY IV (BL)
2.0 R AWD (BL5)
2007.09 - 2009.12
SUBARU
LEGACY IV универсал (BP)
2.0 AWD (BP5)
2007.09 - 2009.12
SUBARU
LEGACY IV универсал (BP)
2.0 R AWD (BP5)
2007.09 - 2009.12
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