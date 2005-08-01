|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501909SX
|Наименование
|150 1909-SX_ШРУС наружный к-кт!\ VW Passat 2.0/2.0D 05>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Длина [мм]
|105
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|36
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
BEETLE (5C1)
1.4 TSI
2011.04 - Выпускается
VW
BEETLE (5C1)
2.0 TSI
2011.04 - Выпускается
VW
EOS (1F7, 1F8)
3.2 V6
2006.03 - Выпускается
VW
PASSAT Variant (3C5)
2.0 TDI
2005.08 - Выпускается
Если хотите купить 150 1909-SX_ШРУС наружный к-кт!\ VW Passat 2.0/2.0D 05> производителя STELLOX с артикулом 1501909SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита