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150 1909-SX_ШРУС наружный к-кт!\ VW Passat 2.0/2.0D 05> артикул 1501909SX STELLOX в Алматы

150 1909-SX_ШРУС наружный к-кт!\ VW Passat 2.0/2.0D 05>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501909SX
Наименование 150 1909-SX_ШРУС наружный к-кт!\ VW Passat 2.0/2.0D 05>
Сторона установки со стороны колеса
Длина [мм] 105
Внешнее зацепление со стороны колеса 36
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 27
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW BEETLE (5C1) 1.4 TSI 2011.04 - Выпускается
VW BEETLE (5C1) 2.0 TSI 2011.04 - Выпускается
VW EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 2006.03 - Выпускается
VW PASSAT Variant (3C5) 2.0 TDI 2005.08 - Выпускается

Если хотите купить 150 1909-SX_ШРУС наружный к-кт!\ VW Passat 2.0/2.0D 05> производителя STELLOX с артикулом 1501909SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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