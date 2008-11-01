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150 1908-SX_ШРУС наружный к-кт! 147.65mm 26x23\Toyota Auris 1.3-1.8/1.4D 07> артикул 1501908SX STELLOX в Алматы

150 1908-SX_ШРУС наружный к-кт! 147.65mm 26x23\Toyota Auris 1.3-1.8/1.4D 07>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501908SX
Наименование 150 1908-SX_ШРУС наружный к-кт! 147.65mm 26x23\Toyota Auris 1.3-1.8/1.4D 07>
Сторона установки со стороны колеса
Длина [мм] 147,5
Внешнее зацепление со стороны колеса 26
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 23

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
TOYOTA AVENSIS седан (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS седан (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS седан (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 1.6 VVT-i (ZRT270_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 1.8 VVT-i (ZRT271_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA AVENSIS универсал (_T27_) 2.0 VVT-i (ZRT272_) 2008.11 - 2018.10
TOYOTA VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20_) 2009.04 - 2018.08
TOYOTA VERSO (_R2_) 1.8 (ZGR21_) 2009.04 - 2018.08

Если хотите купить 150 1908-SX_ШРУС наружный к-кт! 147.65mm 26x23\Toyota Auris 1.3-1.8/1.4D 07> производителя STELLOX с артикулом 1501908SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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