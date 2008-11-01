|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501908SX
|Наименование
|150 1908-SX_ШРУС наружный к-кт! 147.65mm 26x23\Toyota Auris 1.3-1.8/1.4D 07>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Длина [мм]
|147,5
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|26
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|23
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
1.6 VVT-i (ZRT270_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
1.8 VVT-i (ZRT271_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS седан (_T27_)
2.0 VVT-i (ZRT272_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
1.6 VVT-i (ZRT270_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
1.8 VVT-i (ZRT271_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
AVENSIS универсал (_T27_)
2.0 VVT-i (ZRT272_)
2008.11 - 2018.10
TOYOTA
VERSO (_R2_)
1.6 (ZGR20_)
2009.04 - 2018.08
TOYOTA
VERSO (_R2_)
1.8 (ZGR21_)
2009.04 - 2018.08
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