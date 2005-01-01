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150 1907-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Suzuki Liana 1.3/1.6 4WD 01> артикул 1501907SX STELLOX в Алматы

150 1907-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Suzuki Liana 1.3/1.6 4WD 01>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501907SX
Наименование 150 1907-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Suzuki Liana 1.3/1.6 4WD 01>
Сторона установки со стороны колеса
Длина [мм] 136,5
Внешнее зацепление со стороны колеса 25
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 29
Число зубцов кольца ABS 42

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 4WD (RH 416) 2005.01 - Выпускается
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 (RH 416) 2005.01 - Выпускается
SUZUKI LIANA Хэтчбэк 1.6 2005.01 - 2007.08
SUZUKI LIANA Хэтчбэк 1.6 4WD 2005.01 - 2007.08

Если хотите купить 150 1907-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Suzuki Liana 1.3/1.6 4WD 01> производителя STELLOX с артикулом 1501907SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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