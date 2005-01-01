|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501907SX
|Наименование
|150 1907-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Suzuki Liana 1.3/1.6 4WD 01>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Длина [мм]
|136,5
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|25
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|29
|Число зубцов кольца ABS
|42
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUZUKI
LIANA (ER, RH_)
1.6 4WD (RH 416)
2005.01 - Выпускается
SUZUKI
LIANA (ER, RH_)
1.6 (RH 416)
2005.01 - Выпускается
SUZUKI
LIANA Хэтчбэк
1.6
2005.01 - 2007.08
SUZUKI
LIANA Хэтчбэк
1.6 4WD
2005.01 - 2007.08
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