|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501906SX
|Наименование
|150 1906-SX_ШРУС наружный к-кт! 28x32x64\ Honda CR-V 2.0i 95-02
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|28
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|32
|Число зубцов кольца ABS
|50
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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