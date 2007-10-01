|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501899SX
|Наименование
|150 1899-SX_ШРУС наружный!\ Hyundai I30, KIA Ceed 2.0 06>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Длина [мм]
|153,3
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|27
|Диаметр прокладки [мм]
|60
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|23
|Число зубцов кольца ABS
|46
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
i30 (FD)
2.0
2007.10 - 2011.11
HYUNDAI
i30 универсал (FD)
2.0
2007.10 - 2012.06
KIA
CEE'D SW (ED)
2.0
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
2.0
2009.08 - 2012.12
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