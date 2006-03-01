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150 1898-SX_ШРУС наружный к-кт!ABS\Hyundai Santa Fe II 2.2 CRDi 4WD,KIA Sorento II 2.2 CRDi 4WD 06> артикул 1501898SX STELLOX в Алматы

1501898SX STELLOX 150 1898-SX_ШРУС наружный к-кт!ABS\Hyundai Santa Fe II 2.2 CRDi 4WD,KIA Sorento II 2.2 CRDi 4WD 06>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501898SX
Наименование 150 1898-SX_ШРУС наружный к-кт!ABS\Hyundai Santa Fe II 2.2 CRDi 4WD,KIA Sorento II 2.2 CRDi 4WD 06>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Длина [мм] 165,5
Внешнее зацепление со стороны колеса 30
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 36
Диаметр прокладки [мм] 54,3
Число зубцов кольца ABS 52

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI ix55 3.8 V6 4WD 2011.01 - Выпускается
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 2006.03 - 2012.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 2006.03 - 2012.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 2006.03 - 2012.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2006.03 - 2012.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2006.03 - 2012.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 2006.03 - 2012.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 2006.03 - 2012.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 2006.03 - 2012.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 2006.03 - 2012.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 2006.03 - 2012.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 2006.03 - 2012.12
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 2006.03 - 2012.12

Если хотите купить 150 1898-SX_ШРУС наружный к-кт!ABS\Hyundai Santa Fe II 2.2 CRDi 4WD,KIA Sorento II 2.2 CRDi 4WD 06> производителя STELLOX с артикулом 1501898SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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