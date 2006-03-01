|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501898SX
|Наименование
|150 1898-SX_ШРУС наружный к-кт!ABS\Hyundai Santa Fe II 2.2 CRDi 4WD,KIA Sorento II 2.2 CRDi 4WD 06>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Длина [мм]
|165,5
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|30
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|36
|Диаметр прокладки [мм]
|54,3
|Число зубцов кольца ABS
|52
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
ix55
3.8 V6 4WD
2011.01 - Выпускается
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.2 CRDi
2006.03 - 2012.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.2 CRDi
2006.03 - 2012.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.2 CRDi
2006.03 - 2012.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.2 CRDi 4x4
2006.03 - 2012.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.2 CRDi 4x4
2006.03 - 2012.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.2 CRDi 4x4
2006.03 - 2012.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.2 CRDi GLS
2006.03 - 2012.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.2 CRDi GLS 4x4
2006.03 - 2012.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.7
2006.03 - 2012.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.7 4x4
2006.03 - 2012.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.7 V6 GLS
2006.03 - 2012.12
HYUNDAI
SANTA FÉ II (CM)
2.7 V6 GLS 4x4
2006.03 - 2012.12
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