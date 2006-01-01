|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501891SX
|Наименование
|150 1891-SX_ШРУС наружный ABS!\ Hyundai Tucson 04-10
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Длина [мм]
|155
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|27
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|23
|Диаметр прокладки [мм]
|62
|Число зубцов кольца ABS
|48
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 4WD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 CRDi
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 CRDi 4WD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
ix35 (LM, EL, ELH)
2.0 CRDi 4WD
2014.09 - Выпускается
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi
2006.01 - 2010.03
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi
2006.01 - 2010.03
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi
2006.01 - 2010.03
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi Привод на все колеса
2006.01 - 2010.03
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi Привод на все колеса
2006.01 - 2010.03
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi Привод на все колеса
2006.01 - 2010.03
HYUNDAI
TUCSON (JM)
2.0 CRDi Привод на все колеса
2006.01 - 2010.03
KIA
MAGENTIS II (MG)
2.0
2009.09 - 2010.12
KIA
MAGENTIS II (MG)
2.0
2009.09 - 2010.12
KIA
OPTIMA (FSGDS6B)
2.0
2012.03 - Выпускается
KIA
OPTIMA (FSGDS6B)
2.0
2012.03 - Выпускается
KIA
OPTIMA (FSGDS6B)
2.4
2012.03 - Выпускается
KIA
OPTIMA (FSGDS6B)
2.4
2012.03 - Выпускается
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