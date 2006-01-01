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150 1891-SX_ШРУС наружный ABS!\ Hyundai Tucson 04-10 артикул 1501891SX STELLOX в Алматы

1501891SX STELLOX 150 1891-SX_ШРУС наружный ABS!\ Hyundai Tucson 04-10
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501891SX
Наименование 150 1891-SX_ШРУС наружный ABS!\ Hyundai Tucson 04-10
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Длина [мм] 155
Внешнее зацепление со стороны колеса 27
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 23
Диаметр прокладки [мм] 62
Число зубцов кольца ABS 48
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 2014.09 - Выпускается
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01 - 2010.03
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01 - 2010.03
KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 2009.09 - 2010.12
KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 2009.09 - 2010.12
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 2012.03 - Выпускается
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 2012.03 - Выпускается
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2012.03 - Выпускается
KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2012.03 - Выпускается

Если хотите купить 150 1891-SX_ШРУС наружный ABS!\ Hyundai Tucson 04-10 производителя STELLOX с артикулом 1501891SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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