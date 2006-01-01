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150 1891-SX_ШРУС наружный ABS!\ Hyundai Tucson 04-10 артикул 1501891SX STELLOX в Алматы

Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 1501891SX Наименование 150 1891-SX_ШРУС наружный ABS!\ Hyundai Tucson 04-10 Сторона установки со стороны колеса Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей Длина [мм] 155 Внешнее зацепление со стороны колеса 27 Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 23 Диаметр прокладки [мм] 62 Число зубцов кольца ABS 48 показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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Автомобиль Год HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 2014.09 - Выпускается HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD 2014.09 - Выпускается HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2006.01 - 2010.03 HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2006.01 - 2010.03 HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 2006.01 - 2010.03 HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01 - 2010.03 HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01 - 2010.03 HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01 - 2010.03 HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi Привод на все колеса 2006.01 - 2010.03 KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 2009.09 - 2010.12 KIA MAGENTIS II (MG) 2.0 2009.09 - 2010.12 KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 2012.03 - Выпускается KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.0 2012.03 - Выпускается KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2012.03 - Выпускается KIA OPTIMA (FSGDS6B) 2.4 2012.03 - Выпускается

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