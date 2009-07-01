|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501889SX
|Наименование
|150 1889-SX_ШРУС наружный ABS!\ KIA Cerato II 08>, Hyundai I30 07-12
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Длина [мм]
|148,5
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|27
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|22
|Диаметр прокладки [мм]
|60
|Число зубцов кольца ABS
|46
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
KIA
CEE'D (JD)
1.6 CRDi 128
2012.05 - 2018.07
KIA
CEE'D (JD)
1.6 GDI
2012.05 - 2018.07
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6 CRDi 115
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6 CRDi 128
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6 CRDi 90
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
1.6 CVVT
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
2.0
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D SW (ED)
2.0 CRDi 140
2009.07 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6 CRDi 115
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6 CRDi 128
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6 CRDi 90
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
1.6 CVVT
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
2.0
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
2.0 CRDi
2009.08 - 2012.12
KIA
CEE'D Хэтчбэк (ED)
2.0 CRDi 140
2009.08 - 2012.12
KIA
CERATO II седан (TD)
1.6
2010.01 - Выпускается
KIA
CERATO II седан (TD)
1.6
2010.01 - Выпускается
KIA
CERATO II седан (TD)
1.6 CVVT
2010.01 - Выпускается
KIA
CERATO II седан (TD)
2.0
2010.01 - Выпускается
KIA
CERATO KOUP II (TD)
1.6 CVVT
2010.01 - 2013.06
KIA
CERATO KOUP II (TD)
2.0 CVVT
2010.01 - 2013.06
KIA
SPECTRA I седан (LD)
1.6
2006.05 - 2009.12
KIA
VENGA (YN)
1.4 CRDi 75
2010.02 - Выпускается
KIA
VENGA (YN)
1.4 CRDi 75
2010.02 - Выпускается
KIA
VENGA (YN)
1.4 CRDi 90
2010.02 - Выпускается
KIA
VENGA (YN)
1.4 CVVT
2010.02 - Выпускается
KIA
VENGA (YN)
1.6 CRDi 115
2010.02 - Выпускается
KIA
VENGA (YN)
1.6 CRDi 128
2010.02 - Выпускается
KIA
VENGA (YN)
1.6 CVVT
2010.02 - Выпускается
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