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150 1889-SX_ШРУС наружный ABS!\ KIA Cerato II 08>, Hyundai I30 07-12 артикул 1501889SX STELLOX в Алматы

1501889SX STELLOX 150 1889-SX_ШРУС наружный ABS!\ KIA Cerato II 08>, Hyundai I30 07-12
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501889SX
Наименование 150 1889-SX_ШРУС наружный ABS!\ KIA Cerato II 08>, Hyundai I30 07-12
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Длина [мм] 148,5
Внешнее зацепление со стороны колеса 27
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 22
Диаметр прокладки [мм] 60
Число зубцов кольца ABS 46

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 2012.05 - 2018.07
KIA CEE'D (JD) 1.6 GDI 2012.05 - 2018.07
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 2009.07 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 CRDi 115 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 CRDi 128 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 CRDi 90 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 1.6 CVVT 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 2.0 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 2.0 CRDi 2009.08 - 2012.12
KIA CEE'D Хэтчбэк (ED) 2.0 CRDi 140 2009.08 - 2012.12
KIA CERATO II седан (TD) 1.6 2010.01 - Выпускается
KIA CERATO II седан (TD) 1.6 2010.01 - Выпускается
KIA CERATO II седан (TD) 1.6 CVVT 2010.01 - Выпускается
KIA CERATO II седан (TD) 2.0 2010.01 - Выпускается
KIA CERATO KOUP II (TD) 1.6 CVVT 2010.01 - 2013.06
KIA CERATO KOUP II (TD) 2.0 CVVT 2010.01 - 2013.06
KIA SPECTRA I седан (LD) 1.6 2006.05 - 2009.12
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 2010.02 - Выпускается
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 2010.02 - Выпускается
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 2010.02 - Выпускается
KIA VENGA (YN) 1.4 CVVT 2010.02 - Выпускается
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 2010.02 - Выпускается
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 2010.02 - Выпускается
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT 2010.02 - Выпускается

Если хотите купить 150 1889-SX_ШРУС наружный ABS!\ KIA Cerato II 08>, Hyundai I30 07-12 производителя STELLOX с артикулом 1501889SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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