|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501888SX
|Наименование
|150 1888-SX_ШРУС наружный!\ Acura MDX (YD2) 07-13
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Длина [мм]
|170
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|30
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|36
|Диаметр прокладки [мм]
|64
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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