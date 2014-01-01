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150 1888-SX_ШРУС наружный!\ Acura MDX (YD2) 07-13 артикул 1501888SX STELLOX в Алматы

1501888SX STELLOX 150 1888-SX_ШРУС наружный!\ Acura MDX (YD2) 07-13
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501888SX
Наименование 150 1888-SX_ШРУС наружный!\ Acura MDX (YD2) 07-13
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Длина [мм] 170
Внешнее зацепление со стороны колеса 30
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 36
Диаметр прокладки [мм] 64

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1888-SX_ШРУС наружный!\ Acura MDX (YD2) 07-13 производителя STELLOX с артикулом 1501888SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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