|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501887SX
|Наименование
|150 1887-SX_ШРУС наружный!\ Ford Mondeo (CA2) 07>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Длина [мм]
|115,5
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|40
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|26
|Диаметр прокладки [мм]
|57,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VOLVO
C30 (533)
1.6
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
1.6 D
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
1.8
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
1.8 FlexFuel
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
2.0
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
2.0 D
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
2.0 FlexFuel
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
2.4 i
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
D2
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
D3
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
D4
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
D5
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
D5
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
Electric
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
T5
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C30 (533)
T5
2010.12 - 2012.12
VOLVO
C70 II Кабриолет (542)
2.4 D
2006.03 - 2009.10
VOLVO
C70 II Кабриолет (542)
D3
2006.03 - 2009.10
VOLVO
C70 II Кабриолет (542)
D4
2006.03 - 2009.10
VOLVO
C70 II Кабриолет (542)
D5
2006.03 - 2009.10
VOLVO
C70 II Кабриолет (542)
T5
2006.03 - 2009.10
VOLVO
S60 I (384)
2.4 D
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 I (384)
D5
2005.03 - 2010.04
VOLVO
S60 II (134)
T3
2010.04 - 2015.12
VOLVO
S60 II (134)
T4
2010.04 - 2015.12
Если хотите купить 150 1887-SX_ШРУС наружный!\ Ford Mondeo (CA2) 07> производителя STELLOX с артикулом 1501887SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита