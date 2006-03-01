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150 1887-SX_ШРУС наружный!\ Ford Mondeo (CA2) 07> артикул 1501887SX STELLOX в Алматы

1501887SX STELLOX 150 1887-SX_ШРУС наружный!\ Ford Mondeo (CA2) 07>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501887SX
Наименование 150 1887-SX_ШРУС наружный!\ Ford Mondeo (CA2) 07>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Длина [мм] 115,5
Внешнее зацепление со стороны колеса 40
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 26
Диаметр прокладки [мм] 57,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VOLVO C30 (533) 1.6 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) 1.6 D 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) 1.8 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) 1.8 FlexFuel 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) 2.0 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) 2.0 D 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) 2.0 FlexFuel 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) 2.4 i 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) D2 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) D3 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) D4 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) D5 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) D5 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) Electric 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) T5 2010.12 - 2012.12
VOLVO C30 (533) T5 2010.12 - 2012.12
VOLVO C70 II Кабриолет (542) 2.4 D 2006.03 - 2009.10
VOLVO C70 II Кабриолет (542) D3 2006.03 - 2009.10
VOLVO C70 II Кабриолет (542) D4 2006.03 - 2009.10
VOLVO C70 II Кабриолет (542) D5 2006.03 - 2009.10
VOLVO C70 II Кабриолет (542) T5 2006.03 - 2009.10
VOLVO S60 I (384) 2.4 D 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 I (384) D5 2005.03 - 2010.04
VOLVO S60 II (134) T3 2010.04 - 2015.12
VOLVO S60 II (134) T4 2010.04 - 2015.12

Если хотите купить 150 1887-SX_ШРУС наружный!\ Ford Mondeo (CA2) 07> производителя STELLOX с артикулом 1501887SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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