|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501880SX
|Наименование
|150 1880-SX_ШРУС наружный ABS!\ Toyota Camry ACV40/GSV40 06>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|30
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
|Диаметр прокладки [мм]
|63,25
|Число зубцов кольца ABS
|48
|Кольцо-ABS, диам. [мм]
|80
|Диаметр шарнира [мм]
|90,5
|Длина [мм]
|165
|Размер резьбы
|M22x1,5M
|Материал пыльника
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
CAMRY седан (_V4_)
3.5 (GSV40_)
2006.01 - 2011.09
TOYOTA
CAMRY седан (_V4_)
3.5 (GSV40_)
2006.01 - 2011.09
TOYOTA
CAMRY седан (_V5_)
3.5 (GSV50_)
2011.09 - Выпускается
TOYOTA
VENZA (_V1_)
2.7 4WD (AGV15_)
2008.11 - 2016.11
TOYOTA
VENZA (_V1_)
2.7 (AGV10_)
2008.11 - 2016.11
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