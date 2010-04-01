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150 1877-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Mitsubishi L200 KB4T 05> артикул 1501877SX STELLOX в Алматы

1501877SX STELLOX 150 1877-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Mitsubishi L200 KB4T 05>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501877SX
Наименование 150 1877-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Mitsubishi L200 KB4T 05>
Сторона установки со стороны колеса, передний мост
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 30
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 35
Диаметр прокладки [мм] 69
Число зубцов кольца ABS 47
Наружный диаметр [мм] 87,3
Количество 8
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) 2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KL1T) 2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_) 2.4 DI-D 4x4 (KS1W) 2015.08 - Выпускается
MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_) 3.0 Mivec 4x4 2015.08 - Выпускается
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D 4WD (KH4W) 2008.09 - Выпускается
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.0 4WD 2008.09 - Выпускается
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D 4WD 2008.09 - Выпускается
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 V6 24V 2008.09 - Выпускается

Если хотите купить 150 1877-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Mitsubishi L200 KB4T 05> производителя STELLOX с артикулом 1501877SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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