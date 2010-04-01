|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501877SX
|Наименование
|150 1877-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\ Mitsubishi L200 KB4T 05>
|Сторона установки
|со стороны колеса, передний мост
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|30
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|35
|Диаметр прокладки [мм]
|69
|Число зубцов кольца ABS
|47
|Наружный диаметр [мм]
|87,3
|Количество
|8
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кольцом сенсора ABS
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
2.5 DI-D 4WD (KB4T)
2010.04 - 2015.12
MITSUBISHI
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
2.4 DI-D 4WD (KL1T)
2019.07 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO SPORT III (KS_)
2.4 DI-D 4x4 (KS1W)
2015.08 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO SPORT III (KS_)
3.0 Mivec 4x4
2015.08 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO SPORT II (KH_, KG_)
2.5 DI-D 4WD (KH4W)
2008.09 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO SPORT II (KH_, KG_)
3.0 4WD
2008.09 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO SPORT II (KH_, KG_)
3.2 DI-D 4WD
2008.09 - Выпускается
MITSUBISHI
PAJERO SPORT II (KH_, KG_)
3.5 V6 24V
2008.09 - Выпускается
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