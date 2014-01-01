|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501875SX
|Наименование
|150 1875-SX_ШРУС наружный ABS!\ Ford Transit FY 00-06
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|28
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|27
|Диаметр прокладки [мм]
|57
|Число зубцов кольца ABS
|48
|Размер резьбы
|M24x2,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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