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150 1871-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Land Rover Discovery 2.7/3.0TD 04> артикул 1501871SX STELLOX в Алматы

1501871SX STELLOX 150 1871-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Land Rover Discovery 2.7/3.0TD 04>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501871SX
Наименование 150 1871-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Land Rover Discovery 2.7/3.0TD 04>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 26
Внешнее зацепление со стороны колеса 29
Диаметр прокладки [мм] 74
Число зубцов кольца ABS 48
Наружный диаметр [мм] 90,8
Размер резьбы M24x1,5
Материал пыльника резина
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 SDV6 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4 2009.09 - 2018.12
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 2.7 D 4x4 2005.02 - 2013.03
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 3.0 D 4x4 2005.02 - 2013.03

Если хотите купить 150 1871-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Land Rover Discovery 2.7/3.0TD 04> производителя STELLOX с артикулом 1501871SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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