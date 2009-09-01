|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501871SX
|Наименование
|150 1871-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Land Rover Discovery 2.7/3.0TD 04>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|26
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|29
|Диаметр прокладки [мм]
|74
|Число зубцов кольца ABS
|48
|Наружный диаметр [мм]
|90,8
|Размер резьбы
|M24x1,5
|Материал пыльника
|резина
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
LAND ROVER
DISCOVERY IV (L319)
2.7 TD 4x4
2009.09 - 2018.12
LAND ROVER
DISCOVERY IV (L319)
3.0 SDV6 4x4
2009.09 - 2018.12
LAND ROVER
DISCOVERY IV (L319)
3.0 TD 4x4
2009.09 - 2018.12
LAND ROVER
DISCOVERY IV (L319)
3.0 TD 4x4
2009.09 - 2018.12
LAND ROVER
RANGE ROVER SPORT I (L320)
2.7 D 4x4
2005.02 - 2013.03
LAND ROVER
RANGE ROVER SPORT I (L320)
3.0 D 4x4
2005.02 - 2013.03
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