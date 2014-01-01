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150 1867-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Pajero 2.8TD/3.5V6 94-99 артикул 1501867SX STELLOX в Алматы

150 1867-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Pajero 2.8TD/3.5V6 94-99
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501867SX
Наименование 150 1867-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Pajero 2.8TD/3.5V6 94-99
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Длина [мм] 217,5
Диаметр прокладки [мм] 56
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 27
Внешнее зацепление со стороны колеса 28

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1867-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Pajero 2.8TD/3.5V6 94-99 производителя STELLOX с артикулом 1501867SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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