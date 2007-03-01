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150 1861-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\Subaru Forester II 2.0 02-07 артикул 1501861SX STELLOX в Алматы

1501861SX STELLOX 150 1861-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\Subaru Forester II 2.0 02-07
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501861SX
Наименование 150 1861-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\Subaru Forester II 2.0 02-07
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Диаметр прокладки [мм] 56
Длина [мм] 148
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 23
Внешнее зацепление со стороны колеса 27
Наружная резьба [мм] M22x1,5
Число зубцов кольца ABS 44

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SUBARU IMPREZA седан (GD) 1.5 AWD (GD3) 2005.09 - 2007.03
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.0 i R AWD (GD9) 2005.09 - 2007.03
SUBARU IMPREZA седан (GD) 2.5 i WRX AWD (GDG) 2005.09 - 2007.03
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.0 i R AWD (GG9) 2005.09 - 2007.06
SUBARU IMPREZA универсал (GG) 2.5 WRX AWD (GGG) 2005.09 - 2007.06

Если хотите купить 150 1861-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\Subaru Forester II 2.0 02-07 производителя STELLOX с артикулом 1501861SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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