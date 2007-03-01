|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501861SX
|Наименование
|150 1861-SX_ШРУС наружный к-кт! ABS\Subaru Forester II 2.0 02-07
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Диаметр прокладки [мм]
|56
|Длина [мм]
|148
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|23
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|27
|Наружная резьба [мм]
|M22x1,5
|Число зубцов кольца ABS
|44
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
1.5 AWD (GD3)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.0 i R AWD (GD9)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.5 i WRX AWD (GDG)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA универсал (GG)
2.0 i R AWD (GG9)
2005.09 - 2007.06
SUBARU
IMPREZA универсал (GG)
2.5 WRX AWD (GGG)
2005.09 - 2007.06
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