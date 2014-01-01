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150 1859-SX_Шрус наружный ABS!\SUBARU FORESTER S10 96-02, IMPREZA G11 00-07 артикул 1501859SX STELLOX в Алматы

1501859SX STELLOX 150 1859-SX_Шрус наружный ABS!\SUBARU FORESTER S10 96-02, IMPREZA G11 00-07
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501859SX
Наименование 150 1859-SX_Шрус наружный ABS!\SUBARU FORESTER S10 96-02, IMPREZA G11 00-07
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Число зубцов кольца ABS 44
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 30
Внешнее зацепление со стороны колеса 27
Диаметр прокладки [мм] 56
Длина [мм] 149,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1859-SX_Шрус наружный ABS!\SUBARU FORESTER S10 96-02, IMPREZA G11 00-07 производителя STELLOX с артикулом 1501859SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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