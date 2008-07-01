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150 1853-SX_ШРУС наружный!\ Nissan Teana J31/J32 2.3/2.5 03> артикул 1501853SX STELLOX в Алматы

150 1853-SX_ШРУС наружный!\ Nissan Teana J31/J32 2.3/2.5 03>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501853SX
Наименование 150 1853-SX_ШРУС наружный!\ Nissan Teana J31/J32 2.3/2.5 03>
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Длина [мм] 165
Диаметр [мм] 86
Внешнее зацепление со стороны колеса 29
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 24
Диаметр прокладки [мм] 56

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN TEANA II (J32) 2.5 2008.07 - 2013.09

Если хотите купить 150 1853-SX_ШРУС наружный!\ Nissan Teana J31/J32 2.3/2.5 03> производителя STELLOX с артикулом 1501853SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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