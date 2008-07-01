|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501853SX
|Наименование
|150 1853-SX_ШРУС наружный!\ Nissan Teana J31/J32 2.3/2.5 03>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Длина [мм]
|165
|Диаметр [мм]
|86
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|29
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|24
|Диаметр прокладки [мм]
|56
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
TEANA II (J32)
2.5
2008.07 - 2013.09
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