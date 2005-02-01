|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501849SX
|Наименование
|Шарнирный комплект, приводной вал
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Длина [мм]
|148,5
|Диаметр прокладки [мм]
|58
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|24
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|26
|Размер резьбы
|M22x1,5
|Диаметр шарнира [мм]
|79,5
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с пыльником
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
TOYOTA
COROLLA / ALLEX (_E12_)
1.8 VVTL-i TS (ZZE123_)
2005.02 - 2007.02
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