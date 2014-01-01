|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501846SX
|Наименование
|150 1846-SX_ШРУС наружный! АКПП ABS\ Mazda 626 GF 1.8/2.0 97>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Вид коробки передач
|Автоматическая коробка передач
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Тормозная динамика / динамика движения
|для автомобилей с ABS
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|28
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|23
|Диаметр прокладки [мм]
|56
|Число зубцов кольца ABS
|44
|Диаметр [мм]
|83
|Длина [мм]
|148,5
|Размер резьбы
|M22 x 1,5
|Кольцо-ABS, диам. [мм]
|96,5
|Материал пыльника
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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