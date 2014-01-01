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150 1846-SX_ШРУС наружный! АКПП ABS\ Mazda 626 GF 1.8/2.0 97> артикул 1501846SX STELLOX в Алматы

1501846SX STELLOX 150 1846-SX_ШРУС наружный! АКПП ABS\ Mazda 626 GF 1.8/2.0 97>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501846SX
Наименование 150 1846-SX_ШРУС наружный! АКПП ABS\ Mazda 626 GF 1.8/2.0 97>
Сторона установки со стороны колеса
Вид коробки передач Автоматическая коробка передач
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей с ABS
Внешнее зацепление со стороны колеса 28
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 23
Диаметр прокладки [мм] 56
Число зубцов кольца ABS 44
Диаметр [мм] 83
Длина [мм] 148,5
Размер резьбы M22 x 1,5
Кольцо-ABS, диам. [мм] 96,5
Материал пыльника NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1846-SX_ШРУС наружный! АКПП ABS\ Mazda 626 GF 1.8/2.0 97> производителя STELLOX с артикулом 1501846SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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