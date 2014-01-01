|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501845SX
|Наименование
|150 1845-SX_ШРУС наружный!\ Honda Odyssey/Legend/Acura 2.2-3.5 95-98
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|28
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|32
|Диаметр прокладки [мм]
|64
|Длина [мм]
|149
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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