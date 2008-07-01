|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501840SX
|Наименование
|150 1840-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Insignia 1.6-1.8i 08>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|30
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|24
|Диаметр прокладки [мм]
|51,2
|Наружный диаметр [мм]
|84,4
|Модельный год от
|2005
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
OPEL
INSIGNIA A (G09)
1.8 (68)
2008.07 - 2017.03
Если хотите купить 150 1840-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Opel Insignia 1.6-1.8i 08> производителя STELLOX с артикулом 1501840SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита