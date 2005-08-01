|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501832SX
|Наименование
|150 1832-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Nissan Note 1.4-1.6i 06>, Micra 1.5 dCi 05-10
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|23
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|22
|Наружный диаметр [мм]
|79,1
|Диаметр прокладки [мм]
|49
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
MICRA C+C III (K12)
1.6 160 SR
2005.08 - Выпускается
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