|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501830SX
|Наименование
|150 1830-SX_ШРУС наружный к-кт!\ MB W461/463 2.3/2.5D/3.0/3.0D 80>
|Сторона установки
|со стороны колеса, передний мост
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|26
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|28
|Диаметр прокладки [мм]
|62
|Диаметр шарнира [мм]
|98
|Длина [мм]
|186
|Размер резьбы
|M30x1,5
|Число зубцов кольца ABS
|54
|Тормозная динамика / динамика движения
|для автомобилей с ABS
|Вид коробки передач
|Механическая коробка передач, Автоматическая коробка передач
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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