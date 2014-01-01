menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

150 1830-SX_ШРУС наружный к-кт!\ MB W461/463 2.3/2.5D/3.0/3.0D 80> артикул 1501830SX STELLOX в Алматы

150 1830-SX_ШРУС наружный к-кт!\ MB W461/463 2.3/2.5D/3.0/3.0D 80>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501830SX
Наименование 150 1830-SX_ШРУС наружный к-кт!\ MB W461/463 2.3/2.5D/3.0/3.0D 80>
Сторона установки со стороны колеса, передний мост
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 26
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 28
Диаметр прокладки [мм] 62
Диаметр шарнира [мм] 98
Длина [мм] 186
Размер резьбы M30x1,5
Число зубцов кольца ABS 54
Тормозная динамика / динамика движения для автомобилей с ABS
Вид коробки передач Механическая коробка передач, Автоматическая коробка передач

С этим товаром покупают...

HYUNDAI-KIA 935803K500

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА СТЕКЛА ДВ

STELLOX 2340055SX

Термостат, охлаждающая жидкость

STELLOX 7110362SX

Фильтр, воздух во внутренном пространстве

STELLOX 5100115ASX

51-00115A-SX_НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ЛЕВЫЙ! VW PASSAT

SAILING NSLNS29595

ФАРА ПРОТИВОТУМ КОМПЛЕКТ ЛЕВ+ПРАВ+ПРОВОДКА+КНОПКА
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1830-SX_ШРУС наружный к-кт!\ MB W461/463 2.3/2.5D/3.0/3.0D 80> производителя STELLOX с артикулом 1501830SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0