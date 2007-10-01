|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501829SX
|Наименование
|150 1829-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai i30, KIA Ceed 1.4/1.6 07>
|Диаметр [мм]
|22,6
|Сторона установки
|внешний
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HYUNDAI
i30 (FD)
1.6
2007.10 - 2011.11
Если хотите купить 150 1829-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Hyundai i30, KIA Ceed 1.4/1.6 07> производителя STELLOX с артикулом 1501829SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита