|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501828SX
|Наименование
|150 1828-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Citroen Berlingo/C4, Peugeot Partner 1.6-2.0i/HDi 08>
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|25
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|34
|Наружный диаметр [мм]
|99
|Диаметр прокладки [мм]
|58,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
BERLINGO MULTISPACE (B9)
1.6 HDi 110
2008.04 - Выпускается
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