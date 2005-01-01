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150 1821-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Renault Kangoo 1.5DСi 05-06 артикул 1501821SX STELLOX в Алматы

1501821SX STELLOX 150 1821-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Renault Kangoo 1.5DСi 05-06
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501821SX
Наименование 150 1821-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Renault Kangoo 1.5DСi 05-06
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внешнее зацепление со стороны колеса 21
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 30
Наружный диаметр [мм] 84,9
Диаметр прокладки [мм] 52,4
Размер резьбы M20x1,5
Число зубцов кольца ABS 44
Материал пыльника резина

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 150 1821-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Renault Kangoo 1.5DСi 05-06 производителя STELLOX с артикулом 1501821SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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