|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501819SX
|Наименование
|150 1819-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Volvo C70/S60/S70 2.0/2.0T/2.4/2.5 97>
|Диаметр [мм]
|25,8
|Сторона установки
|внешний
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 150 1819-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Volvo C70/S60/S70 2.0/2.0T/2.4/2.5 97> производителя STELLOX с артикулом 1501819SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита