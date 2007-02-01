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150 1818-SX_ШРУС наружный к-кт!\ KIA Sorento 2.4i/2.5CRDi 02-09 артикул 1501818SX STELLOX в Алматы

1501818SX STELLOX 150 1818-SX_ШРУС наружный к-кт!\ KIA Sorento 2.4i/2.5CRDi 02-09
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1501818SX
Наименование 150 1818-SX_ШРУС наружный к-кт!\ KIA Sorento 2.4i/2.5CRDi 02-09
Сторона установки со стороны колеса
Тип соединения / сочленения Шарнир равных угловых скоростей
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 25
Внешнее зацепление со стороны колеса 28
Длина [мм] 165
Наружный диаметр [мм] 87,8
Диаметр прокладки [мм] 55,9
Вид коробки передач Автоматическая коробка передач

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi 2007.02 - 2011.12

Если хотите купить 150 1818-SX_ШРУС наружный к-кт!\ KIA Sorento 2.4i/2.5CRDi 02-09 производителя STELLOX с артикулом 1501818SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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