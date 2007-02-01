|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501818SX
|Наименование
|150 1818-SX_ШРУС наружный к-кт!\ KIA Sorento 2.4i/2.5CRDi 02-09
|Сторона установки
|со стороны колеса
|Тип соединения / сочленения
|Шарнир равных угловых скоростей
|Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса
|25
|Внешнее зацепление со стороны колеса
|28
|Длина [мм]
|165
|Наружный диаметр [мм]
|87,8
|Диаметр прокладки [мм]
|55,9
|Вид коробки передач
|Автоматическая коробка передач
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
KIA
SORENTO I (JC)
2.5 CRDi
2007.02 - 2011.12
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