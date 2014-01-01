|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1501817SX
|Наименование
|150 1817-SX_ШРУС наружный к-кт!\ Mitsubishi Space Star 1.3/1.6i 98>
|Диаметр [мм]
|22,7
|Сторона установки
|внешний
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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